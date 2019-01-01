حالة الطقس: الحرارة اعلى من معدلها بـ 6 درجات

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.