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عطاري: منحة مالية لمتضرري الدفيئات الزراعية في قطاع غزة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطاري: منحة مالية لمتضرري الدفيئات الزراعية في قطاع غزة


رام الله / سما /

قال وزير الزراعة رياض عطاري إنه تم تحويل مبلغ  772,500 دولار لمتضرري الدفيئات الزراعية في قطاع غزة، لتركيب دفيئات زراعية ضمن مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي.

وأضاف أن المنحة المقدمة استفاد منها 165 مزارعا، لبناء 154.5 دونم دفيئات، حيث ينفذ المشروع من قبل الوزارة وبإشراف الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أن المنحة قدمت من قبل دولة الكويت الشقيقة، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية  حسب الآلية المعمول بها.

وأعرب عن شكره لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم، لمساندة مزارعينا، وكذلك لكافة أعضاء الفريق الوطني لإعادة الاعمار واللجان الفنية في خدمات المزارعين بوزارة الزراعة.

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