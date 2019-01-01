النضال الشعبي ترحب بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات وتدعو لتذليل العقبات

رام الله / سما /

رحبت جبهة النضال الشعبي بدعوة الرئيس محمود عباس المتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها المدخل الجدي والحقيقي لإنهاء حالة الانقسام، كما أنها حق قانوني ودستوري ووطني، لممارسة أبناء شعبنا حقهم بالحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأكد أمين سر المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش أن موقف جبهة النضال الشعبي ينطلق من الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسوم رئاسي، وبفترات زمنية محددة، وعلى أساس قانون النسبية الكاملة باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وأن تجرى بالعاصمة القدس وقطاع غزة، والضفة الغربية.

ونوهن أبو غوش إلى أن معركة الانتخابات بالعاصمة القدس هي الأساس، وعلى أن تأخذ منحى آخر وموقفا جديا يختلف عما كان عليه الأمر بالسابق، داعيا المجتمع الدولي لموقف صريح وواضح، مبينا أن تعطيل حكومة الاحتلال للانتخابات بالقدس أمر وارد، لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة بعيدا عن لغة البيانات التي اعتاد عليها.

وطالب أبو غوش القوى والفصائل بما فيها حركة حماس بعدم التوقف أمام القضايا الشكلية وتذليل العقبات، لأن معركة الانتخابات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.