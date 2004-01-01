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إعادة انتخاب رئيس الإمارات لولاية رابعة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة انتخاب رئيس الإمارات لولاية رابعة


ابو ظبي /سما/

أعاد المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، اليوم الأربعاء، انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات لولاية رابعة.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن المجلس الأعلى للاتحاد "جدد الثقة" في آل نهيان "رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأعرب المجلس، حسب الوكالة، عن "عميق ثقته في القيادة الرشيدة" لرئيس الدولة، معتبرا أن النهج الذي يتبعه يعزز "دعائم نهضة" البلد و"مكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".

ويتولى آل نهيان، البالغ 71 عاما من عمره، منصب رئيس الدولة الإمارتية منذ 15 عاما حيث انتخب لأول مرة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، يوم 3 نوفمبر 2004.

ويقضي الدستور الإماراتي بأن ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد أمام عدسات وسائل الإعلام إلا في حالات نادرة منذ إصابته بجلطة أوائل عام 2014.

وجرى الظهور العلني الأخير، الذي تم تسجيله من قبل وسائل الإعلام، يوم 9 مايو 2019، حينما استقبل رئيس الإمارات في قصر البطين بأبو ظبي كبار المسؤولين في البلاد بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفي ظل هذا الوضع، يمثل نجل الرئيس الإماراتي، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإمارات في المحادثات والاجتماعات على المستوى الأعلى.

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