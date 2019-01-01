فتح تتهم حماس بمنع فعالية خاصة بإحياء ذكرى الرئيس الراحل عرفات

غزة / سما/

اتهمت حركة فتح في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة بمنع تنظيم فعالية لافتتاح صورة خاصة بالرئيس الراحل ياسر عرفات في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة يوم غد الخميس.

وأوضح بيان للحركة، أنها تقدمت بطلب لإزاحة الستار عن تلك الصورة، وأبدت موافقتها على تجديد الصورة قبل أن تتراجع عن ذلك وتمنع الفعالية.

واستهجنت فتح، موقف حماس الرافض لإحياء الذكرى الخامسة عشر لرحيل عرفات، متهمةً إياها بالسماح لآخرين بتنظيم فعاليات مماثلة. (في إشارة لتيار القيادي محمد دحلان).

وشددت على تمسكها بإحياء ذكرى عرفات يوم الاثنين المقبل. داعيةً الجماهير الفلسطينية للمشاركة رغم التهديدات التي تلقتها. وفق البيان.

واعتبرت تلك الخطوة بأنها جزء من "السياسة الخارجة عن الأعراف الوطنية التي تضرب كل المساعي الهادفة لوحدة الشعب الفلسطيني بعرض الحائط".