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الضابطة الجمركية تضبط أكثر من 3طن مواد تموينية منتهية الصلاحية في طولكرم

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط أكثر من 3طن مواد تموينية منتهية الصلاحية في طولكرم


طولكرم / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة طولكرم، تمكن عصر اليوم الأربعاء، من ضبط أكثر من 3675 كغم مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها. 

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز و "لجنة السلامة العامة" ، بعمل جولة تفقدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة، للتأكد من خلوها من البضائع الفاسدة أو المهربة، إذ تم ضبطها داخل إحدى المحال التجارية، وأقرت جهة الاختصاص (الاقتصاد الوطني) إتلافها، كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويهيب الجهاز بالأخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك؛ وذلك من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.

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