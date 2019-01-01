نجاح إجراء 8 عمليات معقدة بمشفى غزة الأوروبي

غزة / سما /

اختتم الطاقم الطبي في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي إجراء 8 عمليات جراحية معقدة بنجاح، وذلك بالشراكة مع وفد طبي بريطاني من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين بالمملكة المتحدة.

وذكرت منسقة مؤسسة العون الطبي وفاء كنعان أن الوفد يأتي ضمن برنامج متكامل بين مؤسستها ووزارة الصحة بهدف تطوير الخدمات المقدمة في جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الأوروبي، وبما يساعد الكوادر الطبية المحلية على إجراء العمليات، ويخفف العبء عن المرضى والصعوبات التي تواجههم في السفر للحصول على العلاج بالخارج.

وأشارت إلى استجلاب الوفد الطبي كمية من المهام الطبية اللازمة لاستمرار إجراء العمليات داخل القسم.

وكان الوفد الطبي البريطاني وصل إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع الحالي، حيث أجرى معاينة لـ "34" من المرضى الذين تم فرزهم بشكل مسبق من قبل الطواقم الطبية بالمستشفى للعرض على الوفد وإجراء العمليات.