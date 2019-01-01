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عريقات يطلع وفدا من الكونغرس الأميركي على آخر المستجدات السياسية

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يطلع وفدا من الكونغرس الأميركي على آخر المستجدات السياسية


رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وفدا نسائيا من أعضاء الكونغرس الأميركي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.

وناقش عريقات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، مع الوفد الذي ضم كل من أنيجي كريغ، وبرندا  لورانس، وسوزي لي، وميكي شيري، ودبي شولتز، وبوني كولمان، ومرثا روبي، موضوع إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا ضرورة دعم هذه الخطوة.

وبحث عريقات مع ضيوفه الأوضاع في المنطقة وعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، على أساس مبدأ الدولتين على حدود عام 1967.

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