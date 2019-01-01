وفدان حكوميان يجريان محادثات في السويد وروسيا نوفمبر الجاري

رام الله / سما /

أعلن مسئولون فلسطينيون اليوم "الأربعاء"، أن وفدين حكوميين سيجريان مباحثات في كل من السويد وروسيا الأسبوعين المقبلين لتعزيز العلاقات التجارية ضمن خطط الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وقالت سفيرة فلسطين لدى السويد هالة فريز لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية"، إن وفدا وزاريا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية سيصل ستوكهولم الأسبوع المقبل.

وأوضحت فريز أن الوفد الوزاري الذي ستستمر زيارته لمدة 3 أيام، سيلتقي مع المسئولين في ستوكهولم وسيحضر مؤتمرا للحزب الاشتراكي السويدي.

وأبرزت أن العلاقات بين فلسطين والسويد متميزة وتوجت قبل 5 أعوام باعتراف السويد بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وافتتاح سفارة فلسطينية فيها.

وفي السياق أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن وفدا حكوميا ورجال أعمال سيزور روسيا يومي 20 إلى 22 نوفمبر الجاري لمناقشة قضايا تجارية بين الجانبين من ضمنها المدن الصناعية.

وأشار العسيلي الذي سيترأس الوفد في تصريحات إذاعية، إلى أن الوفد يضم عدة وزارات حكومية و30 رجل أعمال فلسطيني، لافتا إلى أن المباحثات بين الجانبين تهدف إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمار بين الجانبين.

كما أعلن عن زيارات مرتقبة تشمل السعودية، وقطر والكويت وألمانيا، مشيرا إلى أن الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة الفلسطينية بالتوجه إلى العمق العربي والأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية أجرت زيارات ناجحة إلى الأردن والعراق ومصر، مؤكدا ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية وتنويع مصادر استيراد البضائع من الخارج.

وشدد العسيلي، على أن الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل "حق" فلسطيني نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية "الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 لتحكم العلاقات الاقتصادية" بالانفتاح على العالم والعمق العربي.

وتعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية منذ تسلمها في أبريل الماضي على خطة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن إسرائيل تشمل مجالات الزراعة والصحة والطاقة.

وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيين في عدة مناسبات تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية.