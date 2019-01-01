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الضابطة الجمركية تبحث آليات العمل المشترك مع الإدارة العامة لضريبة الأملاك في رام الله

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تبحث آليات العمل المشترك مع الإدارة العامة لضريبة الأملاك في رام الله


رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه جرى ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع في مقر الإدارة العامة لضريبة الأملاك برام الله،  بين جهاز  الضابطة الجمركية والادارة العامة لضريبة الاملاك بوزراة المالية، وضم الوفد مدراء الادارت مدير ادارة المكافحة والتفتيش المقدم لطفي ناصر، ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام المقدم إبراهيم عياش، ومدراء المديريات بالمحافظات الشمالية للجهاز، مع مدير عام ضريبة الأملاك أ. محمود نوفل، ومدارء الدوائر لضريبة الأملاك في الضفة الغربية، إذ جرى خلال الاجتماع بحث ووضع آليات العمل المشترك للبدء بتحصيل ضريبة الأملاك من المكلفين غير الملتزمين بدفعها. 

وأوضح البيان، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي، للبدء بتحصيل هذه الضريبة، لرفد خزينة الدولة، والتي تعود بالفائدة لأبناء شعبنا من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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