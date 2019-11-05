بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

رام الله /سما/

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبنك الإسكان للتجارة والتمويل اتفاقية شراكة استراتيجية لربط فروع البنك بشبكتين رئيسية وأخرى احتياطية عبر تقنية الألياف الضوئية وبسرعات فائقة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين محمد البرغوثي المدير الإقليمي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل ومعن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" بحضور عدد من المدراء لدى الطرفين، في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال بمدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019.

ووضح البرغوثي أن هذه الاتفاقية ستمكّن البنك من ربط كافة الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي بشبكة رئيسية واحتياطية عبر تقنية الألياف الضوئية، مما يعزز توجهه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه من مختلف الشرائح، مضيفاً "نحن نرحب دوماَ بمثل هذه الاتفاقيات التي تؤكد على دورنا الريادي في مجال تمويل الأفراد والشركات بتوفير الخدمات المصرفية الشاملة والمتكاملة لذلك نثمن جهود شركة الاتصالات الفلسطينية التي تعمل من أجل تزويدنا بأحدث ما توصلت له تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خدمات حديثة وحلول تكنولوجية متكاملة ".

وأكمل البرغوثي نحن اليوم أمام تطور متسارع تشهده التكنولوجيا المالية والمصرفية يدفعنا الى مواكبة هذا التطور في كافة الخدمات التي نقدمها من خلال استقطاب وتوفير الحلول التي تخدم هذا التحوّل واستخدام أحدث ما توصل له العلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما ينعكس على رضا العميل وثقته بنا، بالإضافة الى تحقق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة.

وبدوره أكد ملحم على أن التكنولوجيا تمتلك القدرة على التغيير وبناء مستقبل أفضل الأمر الذي يجعلنا أكثر تطلعاً للاستثمار في البنية التحتية الفلسطينية وتنفيذ مشاريع نوعية بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات. بالوقت ذاته يقع على عاتقنا مسؤولية مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال كون المواطن يبحث دوماً عن أسهل الطرق لتلبية احتياجاته في كافة أمور الحياة لذلك نفخر بشبكة "بالتل" وبنيتها التحتية التي مكنتنا من تحقيق ذلك بتقديم أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً للمواطن الفلسطيني.

وذكر ملحم أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع استراتيجية بالتل ورؤيتها باستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية من خلال مواصلة الاستثمار في شبكتها الممتدة في مختلف انحاء الوطن وتوسعتها لخدمة كل بيت ومنشأة في فلسطين، وتبني التكنولوجيا الرقمية والحلول المعلوماتية والتكنولوجية المتكاملة بالاعتماد على شبكة "بالتل" في إطلاق العديد من المشاريع القائمة على الانترنت.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لاتفاقية الشراكة المشتركة بين "بالتل" والبنك لتطوير الخدمات التكنولوجية المستخدمة.

انتهى،