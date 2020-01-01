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أردوغان يعلن القبض على زوجة البغدادي

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن القبض على زوجة البغدادي


انقرة / وكالات /

 أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" "أبو بكر البغدادي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المجمع الرئاسي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس كلية الشريعة بجامعة أنقرة.

وقال أردوغان إن "الإرهابي هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة دون أن يرف له جفن، وبالتالي فإن المسلم لا يكون إرهابيا".

أردوغان، أكّد أنه يجب على الغرب- الذي يستخدم مصطلح "الإرهاب الإسلامي" دون خجل أو ملل- أن ينظر في المرآة.

وتابع: "أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين فإنهم موجودون لديكم".

وأضاف: "إذا كنتم تبحثون عن حقيقة منظمة غولن الإرهابية فانظروا أين يقيم قياديوها ومن يحميهم".

وأردف: "دققوا في من ينفذ الأعمال الإرهابية باسم الإسلام، ستجدون وراءها أعداء الإسلام".

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