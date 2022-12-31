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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 60 دونما شرق جنين

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 60 دونما شرق جنين


جنين / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخطارا بتمديد الاستيلاء على 60 دونما من أراضي قريتي فقوعة وجلبون شرق جنين.

 وذكر رئيس مجلس قروي جلبون نضال أبو الرب، أن المجلس تسلم إخطارا بالاستيلاء على الأراضي المقام عليها الشيك (جدار الفصل العنصري) منذ سنوات في جلبون وفقوعة، وتم تجديد الاستيلاء على الأراضي حتى 31-12-2022 وذلك بقرار من ما يسمى بقائد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: إن القرية تتعرض لسياسة النهب والغول الاستيطاني وجدار الضم والتوسع العنصري الذي نهب وما زال ينهب الأراضي، مناشدا الجهات ذات الاختصاص الوقوف الى جانب القرية لكي يتمكن الأهالي من الصمود بأراضيهم والتصدي لسياسة الاحتلال.

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