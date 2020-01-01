عشراوي تطالب ممثلي الدول الغربية بالتدخل لإنجاح الانتخابات

رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، مع دبلوماسيين دوليين آخر مستجدات الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.

والتقت عشراوي، بشكل منفصل، كلا من ممثل سلوفينيا لدى دولة فلسطين فويكو بوزما والقنصل البريطاني العام فيليب هول، وذلك في مقر المنظمة بمدينة رام الله.

وتطرقت خلال لقائها مع ممثل سلوفينيا إلى الدور المطلوب من الاتحاد الأوروبي خصوصا، والمجتمع الدولي عامة لمواجهة سياسات دولة الاحتلال العدوانية المتصاعدة.

وثمنت مواقف سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية. وطالبت الحكومة السلوفينية الإيفاء بوعدها والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

من جانبه، أكد ممثل سلوفينيا دعم بلاده لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في إزالة المعيقات الإسرائيلية وخاصة في القدس. وشدد على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين السلوفيني والفلسطيني وأهمية تطويرها في جميع المجالات.

كما بحثت عشراوي مع هول التطورات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وطالبت الحكومة البريطانية إلى لعب دور إيجابي وبنّاء في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن تعمل بشكل قانوني وسياسي وأخلاقي لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرقت عشراوي إلى جهود القيادة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتصميمها على إنجاحها، باعتبارها متطلبا واستحقاقا مهما لشعبنا وسبيلا نحو إنهاء الانقسام وتجديد وإحياء الحياة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني.

ودعت بريطانيا لدعم الانتخابات والتدخل لإنجاحها وتهيئة الظروف المناسبة لها وخصوصا في القدس المحتلة، في ظل مواصلة دولة الاحتلال انتهاكاتها للاتفاقات الموقعة وللقانون الدولي والدولي الإنساني.