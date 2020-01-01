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طعن 7 أشخاص بينهم 3 سائحين في منطقة جرش

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعن 7 أشخاص بينهم 3 سائحين في منطقة جرش


عمان /سما/

 أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، بإصابات متفاوتة بعد تعرضهم للطعن في مدينة جرش الأردنية الأثرية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام الأردنية، في تقرير أولي، إن شخصا اعتدى بالطعن على ثلاثة سائحين ومرشد سياحي وسائق وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام لدى محاولة اعتقاله.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج، وأن المعتدي اعتقل ويجري التحقيق معه.

وعلم أن ثلاثة سائحين يحملون الجنسية المكسيكية، أما السائح الرابع فهو سويسري، وأن حالة اثنين منهم حرجة.

كما أصيب رجل أمن بثلاث طعنات، ويخضع لعملية جراحية، أما حالة السائحين الآخرين والمرشد السياحي والسائق فقد وصفت بأنها مستقرة.

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