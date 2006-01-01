صحفي إسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية: "قد يلغيها عباس ..ودحلان والبرغوثي منافسان"

القدس المحتلة / سما /

كتب صحفي إسرائيلي يوم الأربعاء، قد تواجه السلطة الفلسطينية أول انتخابات برلمانية ورئاسية منذ 14 عامًا، لم يتم إجراء مثل هذه الانتخابات حتى وقت قريب في السنوات القادمة ، وبالتأكيد لن يتم ذلك في عمر أبو مازن.

وأضاف آفي زخروف في مقال بصحيفة "واللا نيوز" العبري، بدا سيناريو "الانتخابات" وكأنه شعار فارغ للمحتوى يوجهه كلا الطرفين، فتح وحماس ، أحيانًا مثل تصريحات "حكومة الوحدة" لليكود والأزرق الأبيض ومع ذلك، بكل المؤشرات من الميدان، تُجرى الانتخابات - أولاً في البرلمان ثم في الرئاسة ، قد تتحقق ، في وقت مبكر من فبراير.

وقال زخروف: لا يزال هناك بعض العوائق التي تعترض طريقنا إلى ذلك اليوم التاريخي ، يمكن للمرء أن يقول ، بما في ذلك دولة إسرائيل ، ولكن في كلا الحركتين هناك أصوات تشير إلى أننا أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى يوم الانتخابات.

يوم الثلاثاء ، وللمرة الثالثة في الأسابيع الأخيرة ، ذهبت لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر والتقت برؤساء الفصائل الفلسطينية ، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ووفقًا لتقارير من قطاع غزة ، قدمت اللجنة لحماس والفصائل الأخرى وثيقة أخرى من التوضيح من جانب رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن حول القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات والمطالبة بتوضيحات ، لا يزال هناك عدد غير قليل.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، بعد الأزمة وافقت السلطة الفلسطينية على قبول المال من إسرائيل ومن ثم يلوحون راية حمراء أمام رؤساء أربعة من الموظفين: لا نريد بالتأكيد الاختياري الاطاحة نتنياهومحمود عباس في الامم المتحدة قال اذا كانت اسرائيل ستضم أراض - سيتم إلغاء الاتفاقات معا .

وتابع: على سبيل المثال ، ماذا عن انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ومن سيتولى رئاسة محكمة الانتخابات، أي ما يعادل لجنة الانتخابات العامة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية؟ في البداية ، طالبت حماس بإجراء الانتخابات في ذلك اليوم ، ولكن بعد أن بدأت المفاوضات بين الطرفين ، وافقت حماس على تأجيل الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية ، بشرط أن يتم ذلك مسبقًا. عدد قليل من المخاطر والتنازلات لتمكين الانتخابات من إجراء.

وأوضح في مقاله: موقف حماس المشبوه نسبيًا من قضية الانتخابات قد أسر فتح وأبو مازن ، غير المستعدين وفقًا للمصادر الفلسطينية ، بدأت الحملة الانتخابية في مكتب الرئيس، كتمرين يهدف إلى إحراج حماس. كان الموقف الفلسطيني هو الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ورفض حماس والرئيس يقرر فقط إجراء انتخابات في الضفة الغربية ، حيث ما زالوا يؤمنون بفرص فتح في الفوز إلى الأبد.

ومع ذلك ، فاجأت حماس وأعلنت أنها ترحب بالمبادرة. بعد ذلك ، طالب أبو مازن بإجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لقوائم الأحزاب وليس حسب المناطق الانتخابية (جرت الانتخابات في انتخابات عام 2006 - وهي طريقة إقليمية وحزبية مختلطة). وهنا أيضاً ، فاجأت حماس مرة أخرى ووافقت.تفترض الحركة الإسلامية أنه في ضوء الوضع السيئ لحركة فتح في الضفة الغربية ، ومنجزات حماس الأخيرة مع إسرائيل - إدخال الأموال إلى القطاع ، وتحسين البنية التحتية ، وتحسين الكهرباء دون وقف حقيقي لإطلاق النار - من المتوقع أن تفوز حماس بانتصار مثير للإعجاب، - بحسب الصحفي الإسرائيلي

ووفقا لصحيقة العبرية، تعرف حماس ما يبدو أنه كابوس حقيقي لحركة فتح. من المتوقع أن تتعامل الحركة ليس مع حماس فحسب ، بل مع القوائم الأخرى التي تقودها الشركات التابعة لفتح بالإضافة إلى ذلك،قد تتعامل حماس بل تتعامل أيضًا مع القوائم الأخرى ، التي تقودها شخصيات مرتبطة بحركة فتح ، والمعروفة باسم منافسي أبو مازن ، وبالتالي من المتوقع أن تسرق منه أصوات قليلة ومن فتح.

على سبيل المثال ، ينوي مناصري محمد دحلان ، خصم أبو مازن الكبير، تقديم قائمة المرشحين الخاصة بهم للبرلمان. تزعم مصادر فلسطينية أخرى أن مروان البرغوثي ، القائد الفتحاوي الذي حكم عليه بالحبس في السجون الاسرائيلية ، من المتوقع أن يطرح قائمة بالشخصيات التي سيتنافس معها ويتنافس عليها عند الباب. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار فتح في المنافسة الشرسة ضد حماس- وفقا لما كتبت الصحيفة.

وأردف الصحفي: البرغوثي نفسه يخوض الانتخابات الرئاسية ولا يخفي نيته الترشيح لعباس، كما ذكرنا ، من المتوقع إجراء هذه الانتخابات بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية. من المحتمل أن يكون السؤال الكبير هو من المرشح لحركة حماس لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأشار، منذ حوالي أسبوع ، زار المبعوث القطري محمد العمادي الضفة الغربية والتقى بممثلي حماس في البرلمان. وفقًا لمنشورات مختلفة ، فقد نصح قادة حماس بتبني "النموذج التونسي" ، على غرار حركة النهضة في تونس ، وليس الترشح لمرشح يُعتبر رجلاً محددًا من حماس ، ولكن لدعم رجل فلسطيني مجهول الهوية مع حزب يمكنه دعمه ولكن في نفس الوقت يهتم بالمنظمة واحتياجاتها. .

تم طرح عدد قليل من هذه الأسماء في الهواء بمجرد تسرب تفاصيل الاجتماع مع الرسول القطري، أشخاص مثل سلام فياض ومصطفى البرغوثي وغيرهم. لكن بالتأكيد أحد الأسماء المدهشة في هذا الصدد هو مروان البرغوثي نفسه،هذا السيناريو ليس مستحيلاً ،إذا أدركت حماس أن البرغوثي هو الرجل الذي يمكنه هزيمة أبو مازن .

إذا كانت فرص فوزه منخفضة ، فإن أبو مازن يعلن اعتزاله الحياة السياسية أو بدلاً من ذلك سوف يلغي الانتخابات_ بحسب زخروف.

وتابع: وماذا عن ابو مازن؟ في السابق ، أعلن كل فرصة لا ينوي خوضها للحصول على مزيد من الانتخابات الرئاسية، سيحتفل الرجل ب 84 عامًا في الأسبوع المقبل ولا يزال في عجلة من أمره لإخلاء الساحة ومع ذلك ، إذا بدت فرص فوزه منخفضة ، سيعلن عباس اعتزاله الحياة السياسية أو بدلاً من ذلك ، سوف يلغي الانتخابات.

وأردف:سيناريو إلغاء الانتخابات في اللحظة الأخيرة أو الآن ممكن ، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بموقف إسرائيل من هذه القضية. في الماضي ، طلبت إسرائيل عدم السماح بإجراء انتخابات برلمانية في عام 2006 ، ولكن بعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض على رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون ، تم الاتفاق على أن إسرائيل لن تعارض الانتخابات وتسمح لها في القدس الشرقية، هذا على الرغم من حقيقة أن كبار المسؤولين الفلسطينيين طلبوا بعد ذلك من إسرائيل أن تعلن أنها لن توافق على إجراء انتخابات في القدس الشرقية لمنع وجودها واحتمال (ما حدث) لحماس.

وختم المقال : من غير الواضح ما الذي ستفعله الحكومة الإسرائيلية الحالية أو المستقبلية إذا ظهرت في النهاية، إن الاتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية سيكون شكلاً من أشكال إعلان التنازل عن السيادة في القدس الشرقية، من ناحية أخرى ، إذا ضغط المجتمع الدولي بأسره على إجراء الانتخابات وإيجاد آلية تقنية لمنع السيادة الفلسطينية البارزة في القدس ، فقد يؤدي هذا / قد يؤدي إلى توافق إسرائيل.وبعد ذلك تبقى لنا إمكانية ألا تفوز حماس بالانتخابات البرلمانية فحسب ، بل ستساعد أيضًا في انتخاب شخصية فلسطينية كبيرة بعيدة المدى من أبو مازن.