وزير الأشغال: طرح عطاء مختبر الزراعة المركزي في قطاع غزة

رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء إنشاء مبنى مختبرات وزارة الزراعة المركزية في قطاع غزة وتزويده بالأثاث والأجهزة، و ذلك بتمويل من دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و بإدارة المكتب الوطني للاعمار.

ويضم المبنى مختبرات وزارة الزراعة الخاصة بالبيطرة وفحص الأعلاف والتربة والري ووقاية النبات.

وأشار زيارة الى أن هذا المختبر سيحدث نقلة نوعية والذي من شأنه أن ينهض بقطاعات الزراعة في قطاع غزة و تحسين جودة الإنتاج النباتي و الحيواني و الحفاظ على الأمن والسلامة في المنتجات الزراعية في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن هذا المشروع لا يمكن أن يكون لولا جهود الأخوة في المكتب الوطني و وزارة الزراعة و وزارة الإسكان و الاشغال العامة و الدعم المتواصل من الحكومة الفلسطينية لفريق العمل والقائمين عليه.