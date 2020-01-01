  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم الاربعاء، آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس.

وقالت الوزارة إن السفر سيكون للحافلات والثامنة والتاسعة والعاشرة من كشف (31-10).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد صباح غد الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت المسافرين بإحصار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

الأكثر قراءة اليوم

بعد شروط الرئيس عباس.. حركة حماس توضح موقفها من الانتخابات

"مركزية فتح" تبلغ الرئيس بقرارها حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

تقدير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفك حصار غزة وإنشاء ميناء لها

حرب العجول.. اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!

الشيخ: نحن أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

البطش: عودة للأجواء السلبية بملف الانتخابات

الأخبار الرئيسية

صحفي إسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية: "قد يلغيها عباس ..ودحلان والبرغوثي منافسان"

وفد من حماس يغادر للقاهرة ومنها للخارج مع استمرار منع هنية من السفر

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

لبدي

صور : الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان