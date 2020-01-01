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التوقيع على اتفاقية لافتتاح مكتب اقليمي للاتحاد العربي للعمل الانساني والتنمية المستدامه في فلسطين

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
التوقيع على اتفاقية لافتتاح مكتب اقليمي للاتحاد العربي للعمل الانساني والتنمية المستدامه في فلسطين


رام الله / سما /

 وقع رئيس مجلس ادارة مركز رزان لعلاج العقم وأطفال الانابيب الدكتور سالم ابو خيزران، ورئيسة الاتحاد العربي للعمل النسائي والتنمية المستدامة مايسة الهاشمي، اتفاقية تتضمن افتتاح مكتب اقليمي للاتحاد في فلسطين ومقره مركز رزان.

ونصت المذكرة على ان يخصص المركز مكتبا للاتحاد الذي يعد احدى منظمات المجتمع المدني التابعة لجامعة الدول العربية، ليكون مركزا إقليميا للاتحاد في فلسطين، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية والإنسانية والتنموية.

هذا وقد تم اختيار الدكتور سالم ابو خيزران رئيسا للمكتب الإقليمي والدكتور نظام نجيب نائبا له.

وأكد الجانبان على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات وتشجيع للبحوث العلمية المشتركة وعقد المؤتمرات والمعارض والنشاطات العلمية والاجتماعية التي تصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر أن الاتحاد يضم في عضويته 11 دولة عربية هي: مصر، الاردن، فلسطين، اليمن، السعودية، الكويت، الامارات العربية المتحدة، السودان، لبنان، تونس والمغرب.

وقال الدكتور ابو خيزران، ان هذه الاتفاقية تاتي ترجمة لرؤية كل من مركز رزان والاتحاد في بناء شراكة مثمرة مع المجتمع وتعزيز دورهما في بناء جيل واع واعد. وأضاف بأن الامال معقودة على هذا الاتحاد من أجل النهوض بالعمل الانساني التنموي والذي سيخلق جيلا منتجا ويخفف من حدة البطالة في الوطن العربي وقال :بأن الاجراءات القانونية لافتتاح المقر جارية لاستكمال كافة الاوراق المطلوبة لذلك .

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