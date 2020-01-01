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الاقتصاد: عبوات "التونا" الاسرائيلية التي تحمل السالمونيلا غير موجودة في السوق الفلسطينية

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: عبوات "التونا" الاسرائيلية التي تحمل السالمونيلا غير موجودة في السوق الفلسطينية


رام الله / سما /

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن السوق الفلسطيني خال من عبوات "التونا" (ستاركيست) من فئة الـ 80 غرام التي حذرت منها صحة الاحتلال الاسرائيلي نظرا لاحتوائها على بكتريا السالمونيلا.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا الصنف من الحجم (80) غرام غير موجود في السوق الفلسطيني أصلا كونه لا يحمل بطاقة بيان باللغة العربية، لافتةً الى أن ما يتم تسويقه في السوق الفلسطيني يجب أن يحمل بطاقة بيان باللغة العربية وأن يخضع للرقابة المستمرة.

يذكر أنه اكتشف مؤخراً احتواء عدد من المنتجات الاسرائيلية على بكتيريا السالمونيلا في الحمص والطحينة والألبان وغيرها.

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