وفد من حماس يغادر للقاهرة ومنها للخارج مع استمرار منع هنية من السفر

غزة / سما /

غادر، اليوم الاربعاء، وفد من حركة حماس قطاع غزة عبر معبر رفح في طريقه للعاصمة المصرية القاهرة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إنّ وفدا قياديا من الحركة برئاسة خليل الحية غادر صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح أن زيارة الوفد للقاهرة تهدف إلى "وضع الأشقاء في مصر في صورة موقف حماس من الانتخابات وجديتها في إتمام هذه العملية، والمرونة التي تبديدها الحركة من أجل إتمامها، وبحث سبل إنجاح الانتخابات"، مشيرا الى ان الوفد سيبحث أيضا العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة؛ بما يخدم مصلحة شعبنا، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأكد ان من المخطط أن يخرج الوفد الذي يترأسه نائب حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في جولة خارجية؛ تهدف إلى تجنيد الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

وكان موسى أبو مرزوق كشف عن أن الزيارة مخطط لها مسبقا وأن مصر لا زالت تمنع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس من مغادرة القطاع الى جولة خارجية.

وسيصل وفد من الخارج يتقدمه موسى أبو مرزوق إلى القاهرة، على أن يعقدا لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين لبحث العديد من الملفات منها الانتخابات والمصالحة والتفاهمات مع الاحتلال.



وسيغادر الوفد في جولة خارجية قد يترأسها أبو مرزوق، أو صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وتشمل دولًا عدة منها قطر وتركيا وربما لبنان وإيران وروسيا والكويت.



