عقوبات .. نقل مباريات وإيقاف مدربين

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة العاشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والجولة الثامنة من دوري الثانية.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لبيت حانون الأهلي من ملعبه على ملعب آخر، إذ يخوض الفريق لقاءه أمام خدمات خانيونس الاثنين المقبل على ملعب اليرموك بغزة, بدلا من الأحد على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

- نقل مباراة لخدمات النصيرات من ملعبه على ملعب آخر.

- إيقاف محمود المزين المدير الفني لشباب رفح مباراتين رسميتين متتاليتين.

- حرمان جهاد غبن مدرب حراس المرمى للهلال من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- حرمان أحمد عبد السلام مدرب خدمات البريج من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- حرمان محمد نور المشرف الرياضي لخدمات البريج من مرافقة الفريق 3 مباريات متتالية.