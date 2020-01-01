إنتر ميلان يحدد موقفه من ضم ألكسيس سانشيز نهائياً

وكالات / سما /

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم موقفه من ضم المهاجم ألكسيس سانشيز بشكل نهائي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من مانشستر يونايتد.

وانضم المهاجم التشيلي إلى إنتر ميلان في وقت سابق من هذا الصيف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، بعد أن فشل بالوصول إلى مستوى التوقعات في عدة مناسبات.

ووافق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على رحيل سانشيز بعد أن أعطى الضوء الأخضر قبل ذلك بمغادرة روميلو لوكاكو الذي انضم أيضاً إلى إنتر في آب / أغسطس الماضي.

وأكد جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان أنه مهتم بتحويل عقد ألكسيس سانشيز من نظام الإعارة إلى الدائم بعد التفاوض مع مسؤولي مانشستر يونايتد خلال الفترة القليلة القادمة.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بداية بطيئة مع فريق النيرزاوري ، حيث سجل هدفاً واحداً في أربع مباريات قبل تعرضه لإصابة ، حيث يُتوقع أن يبقى خارج الفريق حتى بداية العام المقبل.

ونقلت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية عن ماروتا قوله : “كل مسابقة لها بعض الأحداث غير المتوقعة ، نحن بحاجة إلى فريق كبير ، سانشيز لاعب مهم لنا وقد أثبت أنه لاعب رائع”.