فرحات يدعو أحرار العالم بالعمل على كسر الحصار المفروض على غزة

غزة / سما /

دعا مدير عام وحدة القدس بوزارة الأوقاف والشئون الدينية د. يوسف فرحات أحرار العالم بالوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني في غزة ودعمه من أجل فك الحصار الخانق والمفروض عليه من أكثر ما يزيد عن اثنى عشرة عامًا.

وقال فرحات خلال الوقفة التي نظمتها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "علماء ودعاة ضد الحصار :"جئنا اليوم لنُسمع العالم صوت المرضى الذين لا يجدون دوائهم وصوت الطلاب الذين لا يجدون رسوم الدراسة والعامل المقهور الذي لا يجد عملا ولا يجد قوتا لأولاده".

وأوضح أن شعبنا في قطع غزة مُحاصر منذ أكثر ما يزيد عن اثني عشرة سنة ويُخنق في هذه البقعة الصغيرة من الأرض ويُحرم بسبب الحصار أبسط حقوقه كحرية التنقل من غزة الى خارجها والى عمقنا في فلسطين والى القدس والأقصى المحاصر الذي استولى عليه اليهود", وأضاف :" إننا اليوم نُحرم حرية العبادة والصلاة في أولى القبلتين وثاني المسجدين, الذي تتوق نفوسنا له".

كما وطالب فرحات الدعاة والعلماء من على كافة المنابر بإبقاء قضية الحصار حية الى أن يأذن الله بفكه, منوهًا الى أن ثقة غزة وأهلها بالله ثم بأحرار هذا العالم كبيرة بكسر الحصار والعمل على إنهائه.