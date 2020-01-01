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غزة: مستشفى حمد ووفد ألماني يبحثان التعاون لخدمة مبتوري الأطراف

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استقبل د. رأفت لبد المدير العام لمستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة وفداً من مؤسسة هاينريش بول الألمانية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات المحلية والدولية.

وتحدث د. لبد" عن آلية عمل المستشفى وأقسامه المختلفة، موضحاً أنه متخصص في مجال التأهيل والأطراف الصناعية، ويعمل بمعايير عالمية، وباستخدام أفضل أنواع الأطراف، وذلك لضمان استفادة المبتورين منه، والعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

ويضم المستشفى أقسام العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والبلع وقسم السمع والتوازن، والعديد من الأقسام التي تعمل بكفاءة عالية بفضل الكادر المتخصص والتجهيزات عالية الجودة في المستشفى.

وأضاف لبد، أن قسم السمع والتوازن من الأقسام الفريدة في قطاع غزة، ويقوم بتقديم خدمة الفحص والعلاج السمعي، وزراعة القوقعة وذلك على يد الفريق الطبي القطري"، لافتاً قيام المستشفى بتركيب أكثر من 167 جهاز قوقعة للأطفال الذين يعانون من فقد السمع.

وأكد إن المستشفى يقوم بواجبه تجاه المرضى وذوي الإعاقة، ويقدم الخدمة لهم بأعلى معايير الجودة، رغم الصعوبات التي تواجهنا إلا أن المستشفى مستمرة في العناية بالمرضى، وتقديم لهم الدعم والرعاية الكاملة.

وأوضح د. لبد أن مستشفى حمد يهتم في الجانب التعليمي حيث يقدم التدريب والتعليم للطلبة والأكاديميين، وذلك لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات الموجودة في المستشفى والمعدات المتطورة.

من جهة أخرى، ثمن الوفد الألماني المكون من بانيتا ماركس وكريستين، الجهد الكبير الذي يقوم به المستشفى، مبدئاً اعجابه بالمستشفى وبالطواقم والكوادر الطبية، وتم بحث سبل التعاون وخاصة بفئة الأطراف الصناعية.

من جانبه قال د. أيمن البدري المدير الطبي" أن المستشفى بدأ عمله في إبريل الماضي بتمويل صندوق قطر للتنمية، ومنذ بدأ تشغيلها استقبلت العديد من الحالات، وبعدد يفوق 5000 حالة مرضية، سواء في العيادات الخارجية أو قسم المبيت والتأهيل بمستوى عال من جودة الخدمة".

#مستشفى حمد #الأطراف

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