خالد يوسف يرفع دعوى قضائية بحق بسمة وهبة ورانيا يوسف.. فما السبب!

وكالات / سما /

ررت محكمة جنح الدقي تأجيل محاكمة الإعلامية المصرية ​بسمة وهبة​ والممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ واثنين آخرين، لجلسة 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان المدعي عليهم وهو المخرج المصري ​خالد يوسف​ بالحق المدني لا يزال يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلمان من عدمه وكلفت النيابة تنفيذه.



وكان خالد قد كلف محاميه أحمد بدوي برفع دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي يختصم فيها كلاً من قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، رانيا يوسف، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به على الهواء.



حيث قال رانيا خلال الحلقة أن الرجل المتواجد في الفيديوهات الفاضحة هو خالد يوسف، وأشارت وقتها أن السيدة التي ترافقه تشبهها ولكنها ليست هي.