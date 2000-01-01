رجل يراهن على أكل 50 بيضة... وصدمة عند رقم 42

وكالات / سما /

لقي مواطن هندي يبلغ من العمر 42 عاما مصرعه خلال محاولته تناول 50 بيضة على التوالي، للفوز برهان على 28 دولاراً أمريكياً.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر صديقان تسوية خلاف عن طريق خوض تحد لتناول 50 بيضة، على أن يحصل الفائز بهذا التحدي على مبلغ يقدر بـ2000 روبية.

وبالفعل نجح سوبهاش ياداف في التهام 41 بيضة، قبل أن يسقط على نحو مفاجئ فاقدا للوعي عند محاولته تناول البيضة رقم 42.

ونقل الرجل إلى المستشفى جراء ذلك، حيث تم إعلان وفاته بعد ساعات.

وأوضح الأطباء أن ياداف توفي جراء مضاعفات ناتجة عن تناول كمية هائلة من البيض.