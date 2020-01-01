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كشفتها مشيتها.. حاولت تهريب سبائك ذهبية في حذائها

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفتها مشيتها.. حاولت تهريب سبائك ذهبية في حذائها


وكالات / سما /

أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها حوالي كيلوغرامين من الذهب، بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيها الغريبة، وفق ما قالت السلطات الثلاثاء.

وبحسب الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية مارينا بويكو فقد عثر في حذاء الشابة الروسية على نحو كيلوغرامين من الذهب، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت بويكر إن عناصر الجمارك الروس أوقفوا الشابة، التي لم يكشف عن اسمها أو عمرها، في مركز جمركي في شرقي سيبيريا بعدما لاحظوا أنها "كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة".

وأضافت في بيان أنه بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن، تبين أنها تخفي في حذائها 8 سبائك من الذهب يبلغ وزنها حوالي 1.9 كيلوغرام.

وأوضحت الناطقة باسم سلطات الجمارك أن الشابة "ربطت السبائك الذهبية بنعال حذائها بشريط لاصق"، مضيفة أن قيمة السبائك الذهبية تقدر بأكثر من 5 ملايين روبل أو ما يعادل 79 ألف دولار.

وتبين أيضا أن السبائك الذهبية صنعت بشكل غير قانوني، كما أن الشابة كانت تفتقر إلى المستندات اللازمة المتعلقة بتلك السبائك.

وفتحت السلطات تحقيقا جنائيا وتبين أن الشابة حاولت تهريب الذهب بناء على طلب من مواطن صيني.

#ذهب #روسيا #سرقة

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