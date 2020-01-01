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علماء يحددون مكانا بالعالم لا حياة فيه رغم وجود الماء

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يحددون مكانا بالعالم لا حياة فيه رغم وجود الماء


وكالات / سما /

أثبت فريق علمي من جامعة باريس الجنوبية عدم إمكانية وجود أي كائن حي وحتى البكتيريا في وادي البراكين دالول في إثيوبيا.

وتفيد مجلة Nature Ecology & Evolution، بأن الباحثين يشيرون إلى أن المياه على سطح الأرض تستخدم كمعيار في تحديد إمكانية وجود الحياة في هذا المكان أو ذاك. ولكن خلال عمل البعثة العلمية للجامعة في هذا الوادي اتضح "وجود أماكن على الأرض محرومة من الحياة على الرغم من وجود الماء".

ووفقا للخبراء، يعود السبب في هذا إلى أن المياه في هذا الوادي ساخنة جدا تصل حرارتها إلى 109 درجات مئوية، ومالحة جدا ومشبعة بالمغنسيوم. كما أن تركيب هذه المياه يفتت الخلايا الحية.

ومع ذلك اكتشف الباحثون وجود الحياة على مقربة من هذا الوادي وهي عبارة عن بكتيريا قديمة أحادية الخلية "عتائق- Archaea"

ويذكر أن وادي البراكين دالول بأملاحه ومصادره الحمضية قد أدرج في قائمة أسخن مناطق العالم. فوفقا للخبراء هنا في الوادي أعلى درجة حرارة للهواء في العالم. وتضم هذه القائمة مدينة العزيزية في ليبيا، ومدينة وادية الخليفة في السودان، ووادي الموت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

#دالول #إثيوبيا #وادي البراكين

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