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كيانو ريفز مع امرأة لأول مرة منذ 18 عاما

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيانو ريفز مع امرأة لأول مرة منذ 18 عاما


وكالات / سما /

ظهر الممثل الأمريكي كيانو ريفز مع صديقة له لأول مرة منذ 18 عاماً على السجادة الحمراء، حيث حضر مع شريكته الرسامة الكسندرا جرانت حفل فني نظمته دار جوتشي للأزياء في لوس انجليس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل " البريطانية أن كيانو / 55 عاما/ والكسندرا / 46 عاما/ ظهرا منسجمين للغاية سويا على السجادة الحمراء قبل دخولهما الحفل السبت الماضي، وتوقفا أمام المصورين لالتقاط الصور لهما.

وقد تعاون كيانو مع الكسندرا في كتابي اودي تو هابنس و شادوز، حيث قامت الكسندرا بعمل رسومات الكتابين وكتب كيانو محتواهما، أحدهما صدر عام 2011 والأخر بعد ذلك بخمسة أعوام.

وكان كيانو والكسندرا قد ظهرا سويا لأول مرة في منتصف تشرين أول/اكتوبر الماضي.

ويذكر أن كيانو كان على علاقة بالممثلة جينفر سيمي خلال التسعينيات. وقد وضعت جينفر طفلتها من كيانو عام 1999، ولكنها توفيت بعد فترة قصيرة.

وكانت جينفر قد توفيت عام 2001 عندما تعرضت لحادث مروي في لوس انجليس، وكانت تبلغ من العمر حين ذاك 28 عاما.

ويشتهر كيانو بأفلام سبيد وماتريكس وسويت نوفمبر، حيث تعاون مع عدد كبير من أشهر الممثلات منهم ساندرا بولوك وتشارليز ثيرون.

#كيانو ريفز

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