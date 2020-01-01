انطلاق منتدى الأقصر الأول للفنون الأفريقية في فبراير المقبل

وكالات / سما /

تستضيف جامعة الأقصر المصرية منتدى الأقصر الأول للفنون الأفريقية خلال الفترة من 24 إلى 27 شباط/ فبراير المقبل.

وقال الدكتور بدوى شحات، رئيس جامعة الأقصر لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن المنتدى يتضمن إقامة ندوة للنحت والتصوير الضوئي ومعرض للفنون التشكيلية ومهرجان للأفلام القصيرة، بجانب مائدة حوار مستديرة حول واقع ومستقبل الفنون بالقارة السمراء، ومؤتمر " أفريقيا .. تحديات المستقبل ".

من جانبه ، قال الدكتور أحمد محيى حمزة، مقرر المنتدى، لـ (د.ب. أ) إن المنتدى يأتي في إطار سعى الجامعة لاستعادة الوجه الثقافي والتشكيلي والحضاري لمدينة الأقصر التي كانت عاصمة لمصر القديمة ، عبر إقامة معارض ومؤتمرات ومنتديات في مختلف الفنون، وذلك بهدف تعزيز المكانة السياحية والتاريخية للمدينة في عيون زوارها من سياح العالم، واستعادة الدور الحضاري الذى كانت تتفرد به المدينة على مدار آلاف السنين.

يذكر أن مدينة الأقصر تضم بين جنباتها مئات المقابر، وعشرات المعابد التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، وتجلب مئات الآلاف من السياح في كل عام.

وسبق اختيار الأقصر عاصمة للسياحة الثقافية بالعالم، لكونها أحد أهم مقاصد السياحة الثقافية بالعالم، لما تحويه من كنوز فرعونية ومعالم حضارية تمثل تراثا للإنسانية جمعاء.