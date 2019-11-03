  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة


رام الله /سما/

  كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقائها بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، أمس، وذلك بحضور الفصائل الفلسطينية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، وصل "سما" نسخة عنه: إن وفدها برئاسة حنا ناصر التقى قيادة حماس في غزة لاطلاعها على نتائج لقاءها مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله يوم الأحد الموافق 3/11/2019 والتي تم خلالها اطلاع الرئيس على مدى التقدم الحاصل في مشاورات اللجنة بشأن ملف الانتخابات العامة.  وأضاف البيان: "خلال الاجتماع مع حركة حماس أشار الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة الى الإرادة السياسية التي أبداها الرئيس لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وحرصه على انجاحها، وهو نفس الحرص الذي أبدته حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية".

  وتابع البيان: "تطرق الدكتور ناصر خلال الاجتماع الى الرسالة التي استلمتها اللجنة يوم الاثنين 4/11/2019، والموجهة من السيد الرئيس محمود عباس الى رئيس لجنة الانتخابات، والى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكتب السياسي لحركة حماس حول رؤية الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لتكريس الحياة الديمقراطية وانهاء الانقسام، على قاعدة احترام نتائج الانتخابات، والسير قدماً نحو الشراكة الوطنية الكاملة، واستعداده لعقد حوار بين الفصائل بعد اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات.

  وأكمل البيان: "كما التقى رئيس اللجنة مع عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بحضور حركة حماس، وأعلمهم باستعداد الرئيس لعقد حوار بين الفصائل بعد اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة، بديلاً عن عقد هذا الحوار قبيل اصدار المرسوم وفق طلب الفصائل الفلسطينية".

  واستطرد البيان: "بهذا الصدد أشار الدكتور ناصر الى أهمية البناء على التقدم الذي أنجز في ملف الانتخابات العامة، وبذل الجهود من أجل تذليل جميع الصعوبات، لضمان أن تجري العملية الانتخابية على قاعدة المشاركة الواسعة، ووفق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية والحرية، واستعداد اللجنة الدائم للمساهمة في الحفاظ على المناخ الإيجابي المحفز لإنجاز ملف الانتخابات العامة".

  يذكر بأن اللجنة قامت الأسبوع الماضي بعدة مشاورات مع كافة الفصائل والقوى الوطنية، وتمكنت من احراز تقدم ملموس بالتفاهمات التي شكلت أرضية مناسبة لعودة المسار الديمقراطي في فلسطين، من أهمها التوافق على اجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) غير المتزامنة، وفق مرسوم رئاسي واحد يحدد فيها موعدي الاستحقاق الانتخابي.

وكذلك توافق الجميع على مبدأ الانخراط في العملية الانتخابية، لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام وصولا الى استعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن.    

الأكثر قراءة اليوم

معضلة إسرائيل الخطيرة في القطاع .. فمن هو بهاء أبو العطا نجم الجهاد الإسلامي في غزة ؟

بعد شروط الرئيس عباس.. حركة حماس توضح موقفها من الانتخابات

"مركزية فتح" تبلغ الرئيس بقرارها حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

حرب العجول.. اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!

الشيخ: نحن أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

مزهر: رئيس لجنة الانتخابات سلم الفصائل رسالة من نقاط عدة.. وهذه ابرزها

الأخبار الرئيسية

مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

لبدي

صور : الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان

تقدير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفك حصار غزة وإنشاء ميناء لها

روسيا تضع يدها على "مقلاع داوود" الاسرائيلي

موقع عبري : الكابوس الإسرائيلي قد يتحقق بفوز حماس في الانتخابات التشريعية و الرئاسية أيضا