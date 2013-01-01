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مناشدة عاجلة للرئيس عباس

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة عاجلة للرئيس عباس


غزة / سما/

ناشد المواطن راجي محمد دياب، الرئيس محمود عباس، لإنقاذ حياة طفله "محمد" البالغ من العمر (١١ عاماً) ويعاني منذ عام2013 من مرض الفشل الكلوي الذي كان نتيجة التهابات حادة في الكبد أفشلت لديه الكلى.

وبين المواطن دياب من سكان تل الهوا جنوب مدينة غزة في مناشدته، أن طفله أصبحت حالته خطيرة تهددها الوفاة، بعد أن قام بغسيل الكلى حوالي عشر مرات حتى أنهكت صحته كاملاً، وهو الآن يحتاج إلى عملية زراعة عاجلة للكبد والكلى حتى يبقى الطفل على قيد الحياة.

وقال دياب:"نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي أعيشها والتي تحول دون قدرتي على إتمام الزراعة لابني أناشد السلطة الوطنية الفلسطينية وأصحاب الخير بالتبرع العاجل لإتمام هذه العملية الزراعية من أجل ضمان استمرار طفلي على قيد الحياة، وذلك باعتبار أن إنقاذ حياة شخص من الأشخاص يعتبر عملاً إنسانياً مشكوراً وجهد يقدر لأصحاب الاختصاص".

وأضاف دياب: أن ابنه الثاني مجد البالغ من العمر عامين ونصف العام يعاني من نفس مرض محمد، والثالث عبدالله البالغ ٩ أعوام يعاني من حصاوي في الكلى.

وقد أرفق دياب رقمه وهو كالتالي: 0599608935، وطنية 0567139282.

SqhZI

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