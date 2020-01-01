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كم عدد أكواب القهوة التي ينصح بتناولها يوميا؟!

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم عدد أكواب القهوة التي ينصح بتناولها يوميا؟!


وكالات / سما /

القهوة من المشروبات الأكثر شعبية واستهلاكا حول العالم، ويعتقد كثيرون أن كوب قهوة في الصباح يحسن المزاج وتزيد النشاط، وهو ما أثبتته الدراسات، لكن ما هي الكمية المناسبة لتناول القهوة يوميا لتكون مفيدة صحيا.

أشارت دراسة حديثة أجرها باحثون في University of South Australia الأسترالية إلى أنها قامت بتحليل بيانات 347077 شخصا تترواح أعمارهم بين 37 و73 سنة، مخزنة لدى "البنك الحيوي البريطاني".

وأشارت الدراسة إلى أن شرب أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 22 بالمئة. وتقول البروفسورة إلينا هيوبنن، التي شاركت في الدراسة: "يتم استهلاك حوالي 3 مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم. وإن معرفة الحدود وما هو مفيد وضار، أمر ضروري".

وأضافت "الأمر يتعلق، وكما الكثير من الأمور الحياتية، بمعرفة الكمية المناسبة التي إذا تجاوزها المرء، فإنه يلحق الضرر بجسمه"، بحسب موقع "inFranken" الألماني.

ولفتت الدراسة إلى أن استهلاك كمية زائدة من الكافيين تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب الأخرى.

وبحسب حسب الموقع الالكتروني لمجلة "شتيرن" الألمانية فأن استهلاك 400 ميليغرام من الكافيين غير ضار صحيا لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، وتشير المجلة إلى أن نسبة الكافيين تتعلق بنوعية القهوة وتحميصها وتركيزها وطريقة إعدادها، بالإضافة إلى طول ووزن الجسم والحالة الصحية للشخص.

وأكد موقع دويتشه فيله الألماني إلى أنه رغم الفوائد الكثيرة للقهوة إلا أن مخاطرها أيضا كبيرة، خاصة عند استهلاك كميات كبيرة منها، إذ يمكن أن ترفع ضغط الدم وتزيد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.

#القهوة #المشروبات #امراض #الصحة

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