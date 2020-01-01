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فيسبوك تطلق شعارا جديدا

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تطلق شعارا جديدا


وكالات / سما /

كشفت فيسبوك عن شعار جديد لتمييز الشركة التي تتخذ من سيليكون فالي مقرا لها عن شبكة التواصل الاجتماعي.


وتهدف الخطوة إلى تسليط الضوء على "العلامة التجارية" لفيسبوك التي تشغّل مروحة من التطبيقات والخدمات بما فيها الرسائل وتشارك الصور والواقع الافتراضي، والتي تعنى بتطوير محفظات للعملة الرقمية المشفرة "ليبرا".


وقال رئيس قسم التسويق أنطونيو لوسيو إن مجمل ما تقدّمه الشركة بما في ذلك واتساب ومسنجر وإنستغرام وأوكولوس ووركبليس وبورتال وكاليبرا سيكون ممهورا بالعلامة التجارية الجديدة التي تقتصر على اسم الشركة بأحرف واضحة تبدأ بالبرتقالي وتنتهي بالبنفسجي.


وتابع لوسيو "نحن اليوم نحدّث علامة شركتنا لنكون أكثر وضوحا فيما يتعلّق بمنتجات فيسبوك".


وأضاف "نحن نطلق شعارا جديدا للشركة ونميّز أكثر بين شركة فيسبوك وتطبيق فيسبوك الذي سيحتفظ بعلامته التجارية الخاصة".


وتابع أن الشعار الجديد للشركة "هو وسيلة لكي نبرز هيكلية ملكيتنا بطريقة أفضل للأشخاص والشركات الذين يستخدمون خدماتنا للتواصل".


ويأتي ذلك في توقيت تخضع فيه فيسبوك لتدقيق وثيق عالميا على خلفية إدارتها لمحتوى منصاتها، وسعي سياسيين ونشطاء إلى تفكيك عمالقة سيليكون فالي.


ومنذ انطلاقها كتطبيق للتواصل الاجتماعي، استحوذت فيسبوك على شركة أوكولوس لتجهيزات الواقع الافتراضي وإنستغرام للتواصل الاجتماعي القائم على تشارك الصور. كما أطلقت شركة بورتال للشاشات الذكية ووركبليس للتواصل الاجتماعي المخصص لإنتاجية العمل.


ويقدر عدد مستخدمي تطبيقيها واتساب ومسنجر بأكثر من مليار شخص.


وأنشأت فيسبوك محفظة العملات الرقمية كاليبرا لاستخدامها مع "ليبرا"، العملة المشفرة التي تتعرض لانتقادات كثيرة عالميا.

#فيسبوك #شعار

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