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حماس تدين طرد ممثل هيومن رايتس ووتش

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين طرد ممثل هيومن رايتس ووتش


غزة / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، طرد الاحتلال الإسرائيلي عمر شاكر ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش.

واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، أن القرار "يعكس مدى عنصرية هذا الكيان الصهيوني وفاشيّته".

وأضاف "القرار الذي يهدف إلى حجب الحقيقة عن العالم، وعن المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية، يجب أن يشكل حافزًا لهيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لمواصلة وتكثيف عملها في كشف وتوثيق كل انتهاكات وجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة، وحتى يعرف العالم مدى الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته على مدار سنوات الاحتلال".

وتابع "إن استمرار هذه السياسات العدائية من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الدولية والحقوقية والمتزامنة مع ازدياد وتيرة الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات والإجراءات العملية والفاعلة من قبل المنظومة الدولية لوقف جرائمه، وضمان محاسبته ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية".

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