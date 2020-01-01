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الاردن: طعن 3 سياح ورجل أمن ودليل سياحي

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: طعن 3 سياح ورجل أمن ودليل سياحي


عمان / وكالات /

 تعرض ثلاثة سياح ورجل أمن ودليل سياحي الى الطعن، اليوم الاربعاء، في مدينة جرش الاثرية في الاردن، بحسب وسائل الاعلام الاردنية.

وتم نقلهم الى المستشفيات فيما تولت الاجهزة الامنية الاردنية المتابعة والتحقيق.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في الاردن ان شخصا اقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

واضاف انه جرى على الفور القاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه.

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