  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: القضاء الإسرائيلي امتداد للاحتلال وذراع لتنفيذ سياساته

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أن إسرائيل تجيّر نظاميها القضائي والقانوني خدمة لصالح مشروعها ألإحلالي الإجرامي عبر استهداف حياة وحقوق الشعب الفلسطيني ومناصريه، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها.

واستنكرت في هذا السياق تأييد "المحكمة العليا" الإسرائيلية قرار الحكومة الإسرائيلية ترحيل مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر ووصفته بالأمر المعيب.

وقالت: "يقدم هذا الحكم دليلًا إضافيًا على تورط القضاء الإسرائيلي في إسكات منتقدي إسرائيل والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني عبر تأييد ومساندة القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز احتلالها الوحشي وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

ولفتت إلى إن هذا التواطؤ المفضوح يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء لجرائمه ويشرع اضطهاد كل من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ويكشف انتهاكاته.

وأضافت:" لقد أكد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية على أن القضاء الإسرائيلي هو أيضًا جزء من حملة إسرائيل للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وان سياسة اسرائيل ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة هو امتداد لثقافة الإفلات من العقاب التي يجب أن تنتهي".

وأكدت عشراوي في ختام بيانها على أن الشعب والقيادة الفلسطينية يقفان إلى جانب شاكر ومؤسسة هيومن رايتس ووتش ويدعمان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان. 

ودعت في هذا الصدد جميع الأطراف الدولية الملتزمة بالعدالة وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

#حنان عشراوي

الأكثر قراءة اليوم

معضلة إسرائيل الخطيرة في القطاع .. فمن هو بهاء أبو العطا نجم الجهاد الإسلامي في غزة ؟

بعد شروط الرئيس عباس.. حركة حماس توضح موقفها من الانتخابات

"مركزية فتح" تبلغ الرئيس بقرارها حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

حرب العجول.. اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!

الشيخ: نحن أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

مزهر: رئيس لجنة الانتخابات سلم الفصائل رسالة من نقاط عدة.. وهذه ابرزها

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

لبدي

صور : الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان

تقدير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفك حصار غزة وإنشاء ميناء لها

روسيا تضع يدها على "مقلاع داوود" الاسرائيلي