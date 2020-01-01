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خالد يدين ترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ترحيل مدير مكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" عمر شاكر من إسرائيل بزعم إن معارضته وأنشطته ضد المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ترقى إلى الدعوة لمقاطعة دولة الاحتلال الاسرائيلي .

وأشار الى أن دولة اسرائيل بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على حد سواء لم تعد تحتمل مواقف كتلك التي تعبر عنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحث الشركات الاسرائيلية والاجنبية على وقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتجنب ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، وهو أمر مختلف عن الدعوة لمقاطعة اسرائيل كما تؤكد المنظمة في بياناتها ومواقفها ، الأمر الذي يعني حسب المنظمة بأن حرية التعبير في إسرائيل لا تشمل مجرد المناداة العادية جدا بحقوق الفلسطينيين

ودعا خالد القوى والهيئات والمؤسسات الحقوقية والعاملة في مجال حقوق الانسان الى اوسع حملة استنكار لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية واوسع حملة تضامن مع الناشط الحقوقي في مجال حقوق الانسان عمر شاكر وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية ، التي يعتير شاكر أحد مواطنيها وممارسة الضغط على كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل ودفعهما الى احترام ليس فقط حرية الرأي والتعبير بل وحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وأهمية وضرورة توفير الحماية له من النتائج المدمرة لانتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال ولنشاطات اسرائيل الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 على حاضره ومستقبله .

#تيسير خالد

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