وفد من حماس الداخل والخارج يستعدّ لجولة خارجية

غزة / سما /

يصل وفد قيادي من حركة حماس، اليوم الأربعاء، يمثل الداخل "قطاع غزة" والخارج، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة ستستمر عدة أيام.

وسيترأس وفد الداخل خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وبرفقته أعضاء من المكتب السياسي من أبرزهم روحي مشتهى.

وسيصل وفد من الخارج يتقدمه موسى أبو مرزوق إلى القاهرة، على أن يعقدا لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين لبحث العديد من الملفات منها الانتخابات والمصالحة والتفاهمات مع الاحتلال.

وسيغادر الوفد في جولة خارجية قد يترأسها أبو مرزوق، أو صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وتشمل دولًا عدة منها قطر وتركيا وربما لبنان وإيران وروسيا والكويت.