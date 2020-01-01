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فتوح يبحث مع ملادينوف الانتخابات الفلسطينية

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، آخر التطورات في مساعي حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات العامة في فلسطين.

وقال فتوح: إن حركة فتح عازمة على خوض الانتخابات العامة وتذليل كل العقبات أمامها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن الانتخابات لن تعقد دون مشاركة أهلنا في القدس وغزة وهذا بتوافق  كل الفصائل الفلسطينية، حيث تبدأ بالانتخابات التشريعية على مبدأ التمثيل النسبي تتبعها الانتخابات الرئاسية.

وطلب من الامم المتحدة توفير الحماية للمواطنين الفلسطينين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان والعنصرية الوحشية للاحتلال، وكان آخرها الفيديو الذي سرب لاحد جنود الاحتلال وهو يطلق النار على عامل فلسطيني أعزل بهدف التسلية، الذي عكس للعالم حقيقة اسرائيل وعنصريتها الممنهجة بحق الفلسطينين.

وثمن فتوح، الجهود التي تبذلها القيادة من أجل إنهاء الإنقسام وإجراء انتخابات فلسطينية نزيهة برقابة دولية.

من جانبه، أكد ملادينوف استعداد الأمم المتحدة على تقديم الدعم والخبرات من اجل اقامة الانتخابات في فلسطين، مرحبا باصرار حركة فتح على خوض الانتخابات في كل أرجاء الوطن وإنهاء الإنقسام وهذا بدوره سيعزز موقف القضية الفلسطينية في الساحة الدولية ويعيدها الى مسارها الصحيح.

وشدد على موقف الأمم المتحدة الرافض لكل الانتهاكات الاسرائيلية وقرارات ضم الأغوار لاسرائيل وتوسيع الاستيطان، والعمل جاهدا لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

 
#روحي فتوح #الانتخابات #ملادينوف

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