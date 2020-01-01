  1. الرئيسية
  2. مقالات

هل هو هروب بعد الفشل؟ ام الرضوخ لترامب

الانتخابات المقترحة لماذا الآن؟ بسام ابو شريف

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات المقترحة لماذا الآن؟ بسام ابو شريف


الرهان على الولايات المتحدة الاميركية لانجاز عملية السلام أثبت منذ فترة طويلة أنه رهان خاسر ، فالبيت الأبيض تحكمه الصهيونية والرهان على البيت الأبيض كالرهان على غولدا مئير وشارون ومئير داغان .

خلال هذا الرهان ضيع المسؤولون عن الاستمرار في مفاوضات الأوهام على الشعب الفلسطيني زمنا ثمينا ، ورسخ أقدام الاحتلال وسلم لاسرائيل باختراق كل القوانين الدولية والأنكى من كل ذلك أن المسؤولين في السلطة ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وذلك ببذل جهودهم لحماية اسرائيل وملاحقة مقاومي الاحتلال ، وتسليمهم لاسرائيل تحت بند التنسيق الأمني .
وهذا القول ليس مبالغا فيه ، بل هو وثيقة قدمت اسرائيل استنادا لها الشكر مكتوبا لأجهزة السلطة لمساعدتها في القاء القبض على ” الارهابيين ” ، أي مقاومي الاحتلال .
وثبت بالملموس و” بالخازوق ” ، أن البيت الأبيض يقف موقفا لايكفي أن نصفه بأنه مؤيد لاسرائيل تأييدا كاملا ، بل يجب أن نصفه بدقة وذلك كونه موقفا يرمي ويهدف الى تصفية قضية فلسطين من جذورها ، وشطب اسم فلسطين من خريطة التاريخ والجغرافيا .
وكشف ترامب بوضوح عن مخطط الصهيونية والبيت الأبيض الصهيوني ، وأسقط في يد الذين راهنوا على ترامب وقمعوا الشعب المقاوم لقاء وعود الأوهام وسقطت السلطة وسقطت رؤوسها لكن المؤلم هو أن رأس السلطة الذي رفض صفقة القرن ” غير الموجودة ” ،  بقي مكانك قف دون أي تحرك لمواجهة الأخطار وازالة ” الخازوق ” ، وكل الوعود حول الغاء الاتفاقات والتنسيق مع العدو ذهبت أدراج الرياح ، والأنكى أن يد الفاسدين مازالت طليقة وكأن شيئا لم يكن .
وكل التقصير الذي مر خلال عشر سنوات ازداد تعمقا وولد فشلا وراء فشل ، وعلينا الآن أن نعيد ونراجع التقييم ، هل هو تقصير فعلا أم املاء من واشنطن خضعت له السلطة ؟
لن نتحدث عن ملاحقة المقاومين ، ونجاح أجهزة أمن السلطة في حماية اسرائيل ، ومنع أي حماية للشعب الفلسطيني وحتى المسؤولين ، بل سنتحدث عن الحاق أكبر الضرر بما جمعته عدالة قضيتنا من تأييد شعبي عالمي ومن ( حصدهم اسلحة نضالنا ) ، هو موقف الرأي العام العالمي فالرأي العام يؤيدنا ويؤيد نضالنا ، ويقف معنا ضد العنصرية الدموية التي تمارسها الصهيونية ، فلماذا يهمل العمل على صعيد الرأي العام العالمي ، ولماذا تهمل دول وقفت في كل زمان الى جانب قضيتنا ونضالنا ؟
كان لنا مع الهند علاقات متينة جدا أهملتها السلطة كنا من أنشط أعضاء مؤتمر القمة الافريقي وأهملت افريقيا من قبل السلطة لتحل اسرائيل مكانناابتعدنا عن الدول المؤيدة لنا : الجزائر …. سوريا … العراق ..ايران … اليمن وفيتنام والصين لحساب من أهملت هذه العلاقات ؟ ولحساب من يوظف سفراء لاكفاءة لهم ؟ ولحساب من وبواسطة من تتحول سفاراتنا الى مكاتب خدمة لرجال أعمال مشبوهين ؟
وصلت الأمور الى حد استخدام سفاراتنا لصالح الموساد ، لماذا رفض سفيرنا في بلغاريا حماية أسير هارب لاحقه الموساد واغتاله أمام سفارتنا التي رفضت فتح أبوابها له .
شاهت الوجوه …. اذا كانت رؤوس السلطة تريد الهرب من بوابة الانتخابات يهمنا أن نقول لها أن يد الشعب قادرة على الوصول لأعناقهم ومحاسبتهم ، وسوف يسترجع الشعب أمواله المنهوبة منهم ومن أبنائهم .
مسؤولو السلطة من ” فتح ” ، دمروا فتح التي بناها ياسر عرفات وابو جهاد وابو اياد وخالد الحسن وكمال عدوان وابو يوسف النجار وابو صبري وابو الوليد ” سعد صايل ” ، وابو علي اياد وابو الهول وغيرهم …. دمروها لأنها كانت معينا وطنيا تحولت الى مجموعة اقطاعيات لخدمة أغراض في نفوس اليعاقبة ، لكن شباب فتح هم شباب فتح ، وسيكونون طليعة المحاسبين والناهضين ، وسيعيدون النفخ في نفير يوقظ الشعب ويقاتل العدو الغاصب .
كلا الانتخابات لن تكون طريقا للهرب … فالحساب آت .

كاتب وسياسي فلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

بعد شروط الرئيس عباس.. حركة حماس توضح موقفها من الانتخابات

"مركزية فتح" تبلغ الرئيس بقرارها حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

حرب العجول.. اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!

الشيخ: نحن أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

مزهر: رئيس لجنة الانتخابات سلم الفصائل رسالة من نقاط عدة.. وهذه ابرزها

البطش: عودة للأجواء السلبية بملف الانتخابات

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

لبدي

صور : الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان

تقدير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفك حصار غزة وإنشاء ميناء لها

روسيا تضع يدها على "مقلاع داوود" الاسرائيلي