عضو كنيست يطالب بتدمير بنية المقاومة في غزة

القدس المحتلة/سما/

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف، بتدمير البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة.



وتساءل يوغيف وفق ما نقلت القناة 7 العبرية: "متى يجب على إسرائيل تدمير البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة، وسيتعين عليها تحمل المسؤولية الإنسانية هناك، ونعيد القبضة الإسرائيلية الحازمة ونفرض السيطرة عليه".



وأشار إلى أنه بعد مغادرة المستوطنين المستوطنات في قطاع غزة خلال الانسحاب عام 2005 ازداد التصعيد ضد إسرائيل واشتدت حدته في الضفة أيضاً.



ودعا يوغيف أي حكومة إسرائيلية ستُشكل إلى حماية أمن مستوطني غلاف قطاع غزة.