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الداخلية تحصد لقب بطولة الوزارات

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تحصد لقب بطولة الوزارات


غزة / سما /

توّج فريق وزارة الداخلية بلقب بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم, بعد تغلبه على نظيره التربية والتعليم (2-1), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وحضر المباراة النهائية أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, واللواء جمال الجراح نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني, ود. أيمن اليازوري وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم, والمدراء العامون في وزارات الشباب والرياضة والداخلية والتربية والتعليم .

وتقدم فريق الداخلية عبر هيثم مدوخ, قبل أن يتعادل فريق التربية والتعليم عن طريق خضر صلاح, لكن علي حميد أعاد التفوق مجددا للأول, لتنتهي المواجهة بفوز ثمين للداخلية (2-1).

وفي الحفل الختامي للبطولة, وزّعت الشباب والرياضة جوائز مالية على البطل والوصيف, بالإضافة لتكريم اللجنة المنظمة التي ضمّت محمد أبو عيطة, ومحمود مسعود, وإياد الجيش, وأحمد الخطيب, وكذلك الحكام محمود الجيش, وخالد أبو الخير, وحسام بدير.

#وزارة الداخلية #الوزارات #بطولة

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