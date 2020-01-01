المدرب "شبير" يستقيل بعد أسبوع من توليه تدريب الزيتون

غزة / سما /

أعلن حمادة شبير المدير الفني للزيتون, عن استقالته من تدريب الفريق, عقب نهاية الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.

وأكد شبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", عدم بقائه مع الزيتون, رغم أنه لم يمض أكثر من أسبوع على توليه المهمة.

وكان الزيتون قد عيّن شبير مديرا فنيا للفريق الأسبوع الماضي, خلفا لمحمد بدوان, الذي استقال بعد ختام الأسبوع التاسع من الدوري.

يشار إلى أن الزيتون تعادل في أول مباراة مع شبير أمام الأقصى (1-1), وسيلعب في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب أمام القادسية.