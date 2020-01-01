لاعبان غزيان بقائمة الوطني استعدادا لليمن وأوزبكستان

رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قائمة المنتخب الوطني, التي ستخوض مباراتي اليمن وأوزبكستان في التصفيات المزدوجة.

وضمّت القائمة 28 لاعبا, من بينهم اثنين غزيين وهما عبد اللطيف البهداري الذي يلعب مع مركز بلاطة بالضفة المحتلة, ومحمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يلعب "الوطني" مع اليمن في العاصمة البحرينية "المنامة" في الخامس عشر من نوفمبر الجاري, ثم يواجه أوزبكستان على أرضها في التاسع عشر منه.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة برصيد 4 نقاط, بفارق الأهداف أمام سنغافورة, بينما يملك اليمن نقطتين في المركز الخامس والأخير, أما لدى أوزبكستان 6 نقاط في الصدارة, بفارق نقطة أمام السعودية.