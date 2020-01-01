بالأسماء.. اشتعال المنافسة بين الهدافين في الممتازة والأولى

غزة / سما /

اشتعل صراع الهدافين في دوري الدرجتين الممتازة والأولى, عقب نهاية الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب المسابقتين.

ففي الممتازة, حافظ يسار الصباحين (خدمات رفح) على تصدره لترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف, بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه علاء عطية (اتحاد الشجاعية), في حين يحتل محمد عبيد (شباب جباليا) المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

ويأتي 4 لاعبين في المركز الرابع برصيد 4 أهداف, وهم حازم شكشك (الهلال), وعماد فحجان (خدمات رفح), ومحمد أبو ريالة (شباب جباليا), ويوسف لولو (الأهلي).

أما في الأولى, فيتصدر طارق الهور (خدمات النصيرات) ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف, بفارق هدف أمام إسماعيل أبو دان (الجلاء), وهدفين أمام مصطفى الهسي (خدمات المغازي).

وفي المركز الرابع, يتساوى الثنائي شادي مصبح (الزيتون) وأحمد أبو بلال (التفاح) برصيد 4 أهداف.