  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

بالأسماء.. اشتعال المنافسة بين الهدافين في الممتازة والأولى

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. اشتعال المنافسة بين الهدافين في الممتازة والأولى


غزة / سما /

اشتعل صراع الهدافين في دوري الدرجتين الممتازة والأولى, عقب نهاية الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب المسابقتين.

ففي الممتازة, حافظ يسار الصباحين (خدمات رفح) على تصدره لترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف, بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه علاء عطية (اتحاد الشجاعية), في حين يحتل محمد عبيد (شباب جباليا) المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

ويأتي 4 لاعبين في المركز الرابع برصيد 4 أهداف, وهم حازم شكشك (الهلال), وعماد فحجان (خدمات رفح), ومحمد أبو ريالة (شباب جباليا), ويوسف لولو (الأهلي).

أما في الأولى, فيتصدر طارق الهور (خدمات النصيرات) ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف, بفارق هدف أمام إسماعيل أبو دان (الجلاء), وهدفين أمام مصطفى الهسي (خدمات المغازي).

وفي المركز الرابع, يتساوى الثنائي شادي مصبح (الزيتون) وأحمد أبو بلال (التفاح) برصيد 4 أهداف.

#دوري الممتازة #الهدافين

الأكثر قراءة اليوم

معضلة إسرائيل الخطيرة في القطاع .. فمن هو بهاء أبو العطا نجم الجهاد الإسلامي في غزة ؟

بعد شروط الرئيس عباس.. حركة حماس توضح موقفها من الانتخابات

"مركزية فتح" تبلغ الرئيس بقرارها حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

حرب العجول.. اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!

الشيخ: نحن أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

مزهر: رئيس لجنة الانتخابات سلم الفصائل رسالة من نقاط عدة.. وهذه ابرزها

الأخبار الرئيسية

مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

لبدي

الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان

تقدير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفك حصار غزة وإنشاء ميناء لها

روسيا تضع يدها على "مقلاع داوود" الاسرائيلي

موقع عبري : الكابوس الإسرائيلي قد يتحقق بفوز حماس في الانتخابات التشريعية و الرئاسية أيضا