مفوض الاونروا يتنحى عن منصبه وتعيين كريستيان ساندروز قائما بالاعمال

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أكمل جزءا من تحقيق جار بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الأونروا.

وأظهرت نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديدا بالمفوض العام، وبالتالي فقد قرر المفوض العام التنحي جانبا إلى حين اكتمال العملية. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال خلال الفترة المعنية.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قالت الاونروا انها بدات بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية.

وكشفت المراجعة حسب البيان عن عدد من المجالات التي تتطلب التعزيز، وبدأت الوكالة بالفعل باتخاذ إجراءات تصحيحية، وستعمل على القيام بالمزيد من المبادرات والتحسينات في الأشهر القادمة.

وقالت الاونروا انها ممتنة للدعم الحاسم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين حول العالم، وهي ملتزمة بضمان أن أموال المانحين تستخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث الكفاءة والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة.

ودعا الامين العام للأمم المتحدة المانحين وشركاء الأونروا تأمين الدفعات المالية الملحة لكى يتسنى للوكالة جسر العجز المالي الكبير وضمان ان تستمر في تقديم خدماتها الحيوية والفريدة لأكثر من 5,5 مليون لاجئ من فلسطين.