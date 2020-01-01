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آرسين فينجر: برشلونة فقد الكاريزما الخاصة به

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسين فينجر: برشلونة فقد الكاريزما الخاصة به


وكالات / سما /

وجه السيد آرسين فينجر المدير الفني الفرنسي المخضرم أسهم النقد تجاه نادي برشلونة الإسباني عقب التعادل المخيب مع سلافيا براج.

وكان البرسا قد سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه وبين أنصاره أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مدرب أرسنال الإنجليزي الأسبق تواجد في الستوديو التحليلي لليلة دوري أبطال أوروبا لحساب شبكة بي إن سبورتس، وتحدث عن وضعية البرسا قائلاً “على الرغم من كونهم على صدارة الدوري الإسباني ومجموعتهم في دوري الأبطال، هم يلعبون كأنهم فريق في أزمة لأن اللعب بطئ للغاية، بدون ديناميكية وفردي جداً في الأمتار الأخيرة !”.

وأضاف “عندما يخسرون الكرة، يمكن أن يستقبلوا هدفاً من الهجوم المرتد لأنهم لا يغلقون المساحة على الخصم”.

وتابع “برشلونة هي حالة مثيرة للاهتمام لأن لديهم تاريخ من اللعب الجماعي اللامع وأيضاً لديهم ميسي الذي يصنع الفارق. اليوم، يبدو أنهم يلعبون وكأنهم ينتظرون شيئاً من ميسي”.

وأسرد “اليوم، لقد فقدوا الكاريزما الخاصة بهم، ويجب أن تسأل كم أثرت بهما آخر خيبتين في دوري أبطال أوروبا”.

#آرسين فينجر #برشلونة #ميسي

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