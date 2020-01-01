مايكل أوين: محمد صلاح أصبح مهووساً بتسجيل الأهداف

وكالات / سما /

أعرب مايكل أوين مهاجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي السابق عن وجهة نظره بأن محمد صلاح نجم الريدز الحالي أصبح مهووساً بتسجيل الأهداف.

جاء ذلك خلال تحليله لمباراة ليفربول وجينك البلجيكي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي تي سبورت الشهيرة، والتي انتهت بانتصار صعب لمصلحة الليفر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

الفرعون المصري استطاع صناعة هدف الفوز لزميله الإنجليزي أليكس أوكسلاد تشامبرلين في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، لينتزع فريق ملعب أنفيلد صدارة المجموعة من نابولي الإيطالي بعد تعثره أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

أوين تحدث عقب نهاية مباراة ليفربول اليوم قائلاً “من خلال الطريقة التي أقرأ بها أداءه في المباراة، أعتقد أنه يمكنك القول بأن طريقة لعبه تغيرت عبر السنين”.

وأضاف “إن رأيته يلعب منذ 5 سنوات، فإنك ستجده يتفوق على اللاعبين في الأطراف، ستجد أنه كان يضع الكرات لزملائه”.

وتابع “اليوم قام بالأسيست، ولكنه يبدو بالنسبة لي مثل لاعب جائع حقاً لتسجيل الأهداف، تقريباً إلى حد أنه مهووس بإحراز الأهداف !”.